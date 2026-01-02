Elazığ'da 259 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle toplamda 259 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi, yolların açılması için 90 personel ve 120 araçla çalışmalarını sürdürüyor.
ELAZIĞ'da, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 259 köy yolunu açmak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 30, ilçelerden Ağın'da 3, Alacakaya'da 5, Arıcak'ta 4, Baskil'de 26, Maden'de 20, Karakoçan'da 71, Keban'da 16, Kovancılar'da 56, Palu'da 22 ve Sivrice'de 6 olmak üzere toplamda 259 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idare ekipleri, yolların açılması için 90 personel ve 120 araçla çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi. (DHA
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA /ELAZIĞ,
