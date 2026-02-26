Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle 115 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle toplamda 115 köy yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, sürücülerin dikkatli olmasını gerektirdi. İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açma çalışmaları için seferber oldu.
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Karla yer yer görüş mesafesinde düşüş yaşanırken, sürücüler araçlarıyla trafikte dikkatle ilerledi. Yağış nedeniyle kent merkezinde 50, ilçelerden Baskil'de 36, Sivrice'de 18, Karakoçan'da 6, Kovancılar'da 3, Arıcak'ta 1 ve Ağın'da 1 olmak üzere toplamda 115 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 120 personel ve 90 araçla yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.