Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 169 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrası kapalı olan 344 köy yolundan 169'u ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi, açma çalışmaları için 90 araç ve 120 personel ile hizmet veriyor.

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 344 köy yolundan 169'u açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası kapalı köy yollarının açılması için 90 araç ve 120 personelle çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında kapalı 344 köy yolundan 169'u ulaşıma açıldı.

Ekipler, merkeze bağlı 29, Ağın'da 4, Arıcak'ta 4, Baskil'de 24, Maden'de 18, Karakoçan'da 16, Keban'da 22, Kovancılar'da 12, Palu'da 15 ve Sivrice'de 31 köy yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
