Elazığ'da Karla Mücadele: Ulaşıma Kapanan Köy Yolları Açıldı

Güncelleme:
Elazığ'da kardan ulaşıma kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu tamamen açıldı. Yolda mahsur kalan TIR, ekipler tarafından kurtarıldı.

ELAZIĞ'da kardan ulaşıma kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu tamamen açıldı. Yolda mahsur kalan TIR'ı ise ekipler kurtardı.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin 90 araç ve 120 personelle sürdürdüğü çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı. Merkeze bağlı Körpe köyü yolunda kara saplanan TIR ise ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA /ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

