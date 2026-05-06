Elazığ'da Kanalizasyon Çalışması Sırasında Göçük Altında Kaldı

Elazığ'da bir kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçi A.Ö., ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle 18057 Sokak'ta meydana geldi. Kanalizasyon çalışması sırasında iş makinesinin çalışma yaptığı alanda toprak kayması oluştu. Bu sırada işçilerden A.Ö., göçük altında kaldı. İşçiye ilk müdahaleyi çalışma arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçi, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
