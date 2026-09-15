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Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobil ile kamyonet, Bilaluşağı köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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