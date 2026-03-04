Baskil'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) uzmanları tarafından kamu personeline yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Baskil Kaymakamlığı konferans salonunda kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda kalıcı bir bilinç oluşturmayı amaçlayan eğitim programında, kadına yönelik şiddet, şiddet türleri, kadın erkek fırsat eşitliği, şiddetle mücadelede ilgili kanunlar, haklar ve hizmetler, şiddete maruz kalan kadınla çalışma ilkeleri, kadın ruh sağlığı, travma ile baş etme, kriz anında müdahale konuları ele alındı.

Uzmanlar, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet türleri hakkında detaylı bilgi aktardı.