Elazığ'da Kaçak Tabanca İmalatı Yapan Şüpheliler Tutuklandı
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Elazığ'da kaçak atölyede kurusıkıdan çevirme tabanca imal edip sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Elazığ'da kaçak atölyede kurusıkıdan çevirme tabanca imal edip sattıkları gerekçesiyle düzenlenen operasyonla gözaltına alınan A.A., G.C. ve B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'silah ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel