Elazığ'da Kaçak Tabanca İmalatı Yapan Şüpheliler Tutuklandı

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Elazığ'da kaçak atölyede kurusıkıdan çevirme tabanca imal edip sattıkları gerekçesiyle düzenlenen operasyonla gözaltına alınan A.A., G.C. ve B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'silah ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,