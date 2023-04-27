Elazığ'da kaçak avlandığı belirlenen 2,5 ton balık ele geçirildi

Elazığ'da yapılan uygulamada kaçak avlandığı belirlenen 2,5 ton balık ele geçirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak balık avı ile ilgili Keban Baraj Gölü sahasında denetim yaptı.

Ekipler bu kapsamda durdukları bir araçta yaptıkları aramada 2,5 ton sazan buldu.

Balıklara el konulurken, araçtaki 1 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan para cezası uygulandı.