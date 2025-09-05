Elazığ'da Jandarmaya Tabancayla Saldırı: Bir Ölü

ELAZIĞ'da, Başkomiser Metin K. evine döndüğünde içeride gördüğü jandarma personeli Orhan Ö.'yü tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi'ndeki Elisa Park Konutları'nda meydana geldi. Eevine gelen Başkomiser Metin K., içeride eşi ve jandarma personeli Orhan Ö.'yü görünce tartışma çıktı. Tartışma sırasında Metin K., belindeki tabancayla Orhan Ö.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Orhan Ö. yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Orhan Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan Ö.'nün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Metin K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.