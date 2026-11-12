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Elazığ'da iş yerindeki silahlı saldırıda bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Elazığ'ın İcadiye Mahallesi Tekel Sokak'ta bulunan bir iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı için polis, kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Elazığ'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

İcadiye Mahallesi Tekel Sokak'taki iş yerinde bulunan E.D, henüz bilinmeyen nedenle bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.D, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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