Elazığ'da İlköğretim Haftası Törenle Kutlandı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer'in konuşması ve öğrenci gösterileriyle gerçekleştirildi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer ve okul müdürleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde devam eden törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sırlıer tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Şiirlerin okunduğu ve gösterilerin yapıldığı törende 8. sınıf öğrencileri tarafından 1. sınıf öğrencilerine hediye verildi.

Etkinliğe, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
