Elazığ'da İlköğretim Haftası Töreni Gerçekleştirildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törende öğretmen Hakkı Türker Karataş günün önemi üzerine bir konuşma yaptı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şiirlerin okunduğu törende öğretmen Hakkı Türker Karataş tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Törene, Kaymakam Yusuf Akın, Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Ahmet Day, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Bilen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

