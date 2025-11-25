Elazığ'da İlçe Müftüleri Toplantısı Yapıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde "İlçe Müftüleri Toplantısı" yapıldı.

İl Müftüsü Yusuf Bingöl başkanlığında Alabalık Kur'an Kursu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya 10 ilçe müftüsü katıldı.

Toplantıda, ilçelerde yürütülen din hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm yolları konuşuldu.

Toplantının ardından İl Müftüsü Bingöl, beraberinde ilçe müftüleriyle tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi ve Külliyesi'ni ziyaret etti.