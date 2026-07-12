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Elazığ'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Elazığ-Malatya kara yolu Gözeli Kavşağı'nda iki tırın çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Araçta sıkışan yaralı, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da iki tırın çarpışması sonucu sürücülerden biri yaralandı.

H.K. idaresindeki 35 BLM 733 plakalı tır, Elazığ-Malatya kara yolunun Gözeli Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan H.K, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen
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