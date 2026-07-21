Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
F.B.T. idaresindeki 23 BT 190 plakalı otomobil, Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında, C.D'nin kullandığı 33 NKT 50 plakalı otomobile yandan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen