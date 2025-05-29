Elazığ'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı: Bir Tutuklama

Elazığ'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı: Bir Tutuklama
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Elazığ'da evlerden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Elazığ'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte 10 farklı evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kimlikleri tespit edilen V.Ö. ve Ü.Ü. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bulunan çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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