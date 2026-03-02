Haberler

Elazığ'da hasta halde bulunan dağ keçisi koruma altına alındı

Elazığ'ın Keban ilçesinde, hareket etmekte güçlük çeken hasta bir dağ keçisi jandarma ve doğa koruma ekipleri tarafından bulundu ve koruma altına alındı.

Fırat Nehri'nde, Keban Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce ortaklaşa icra edilen faaliyette Kurşunkaya köyü mevkisindeki dağlık bölgede hareket etmekte güçlük çeken bir dağ keçisi görüldü.

Yapılan kontrolde dağ keçisinin hasta olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından bota alınan dağ keçisi kıyıya ulaştırıldı.

Hasta dağ keçisi tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Kaynak: AA / İsmail Şen
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

