Elazığ'da Emniyet ve Jandarma'ya 84 Yeni Araç Tahsis Edildi

Güncelleme:
Elazığ'da düzenlenen törenle İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na 84 yeni araç hizmete girdi. Vali Numan Hatipoğlu, güvenlik altyapısının güçlendirildiğini belirtti.

ELAZIĞ'da Valilik Meydanı'nda düzenlenen törenle İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 84 yeni araç, yapılan duanın ardından göreve başladı.

Elazığ'da güvenlik birimlerinin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 84 yeni araç, Valilik Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete girdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İl Müftüsü Yusuf Bingöl tarafından dua edildi. Törene Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Müftüsü Yusuf Bingöl, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı. Vali Numan Hatipoğlu, güvenlik birimlerinin teknik altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, Türkiye genelinde 9 bin 200 aracın tahsis edildiğini ve bunlardan 84'ünün Elazığ'a gönderildiğini ifade etti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
