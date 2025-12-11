Elazığ'da gökyüzündeki parlak ışık kamerada

ELAZIĞ'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren parlak ışık kısa süreliğine çevreyi aydınlatırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurtdere köyünde dün akşam saatlerinde gökyüzünde ani bir parlama yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, parlak ışığın hızla yere doğru süzüldüğü ve çevreyi anlık olarak aydınlattığı görüldü. Köyde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada 'meteor düştü' iddialarıyla paylaşıldı. Parlak ışığın ne olduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, güvenlik kamerasına yansıyan anlar kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA /ELAZIĞ,