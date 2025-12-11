Haberler

Elazığ'da gökyüzündeki parlak ışık kamerada

Güncelleme:
Elazığ'ın Kurtdere köyünde akşam saatlerinde beliren parlak ışık, güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyada 'meteor düştü' iddialarıyla paylaşılan görüntüler, merak uyandırdı.

ELAZIĞ'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren parlak ışık kısa süreliğine çevreyi aydınlatırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurtdere köyünde dün akşam saatlerinde gökyüzünde ani bir parlama yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, parlak ışığın hızla yere doğru süzüldüğü ve çevreyi anlık olarak aydınlattığı görüldü. Köyde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada 'meteor düştü' iddialarıyla paylaşıldı. Parlak ışığın ne olduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, güvenlik kamerasına yansıyan anlar kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA /ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
