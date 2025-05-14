Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var

DEM Parti "Yasal düzenleme" istedi, Bakan Tunç sinyali verdi
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti
Kritik zirveden detaylar! Trump ve Şara, birbirinden karşılıklı istekte bulundu

Kritik zirveden detaylar! İkisinin de birbirinden istekleri oldu

Elazığ'da Gezen Sinema Tırı Çocuklarla Buluştu

Elazığ'da Gezen Sinema Tırı Çocuklarla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğiyle Elazığ'ın Keban ilçesine getirilen 'Gezen Sinema Tırı', çocuklara sinema filmi izletip eğlenceli etkinlikler düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Elazığ'ın Keban ilçesine gelen "Gezen Sinema Tırı" çocuklarla buluştu.

Elazığ Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Keban Çok Programlı Lisesi'ne getirilen tırda çocuklara sinema filmi izletildi.

Çocuklar, film izlemenin yanı sıra etkinlikte şarkı da söyleyerek eğlendi.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan da etkinlik alanında çocuklarla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Işıkhan'dan ev kadınlarına emeklilik müjdesi

Ev kadınlarına emeklilik müjdesi! Çalışmalar yakında başlayacak
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
38 yıl suçsuz yere hapis yattı

38 yıl suçsuz yere hapis yattı! Kararı öğrenince hıçkırarak ağladı
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.