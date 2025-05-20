Elazığ'da Gezen Sinema Tırı 2 Bini Aşan Çocuğa Sinema Keyfi Yaşattı

Elazığ'da Gezen Sinema Tırı 2 Bini Aşan Çocuğa Sinema Keyfi Yaşattı
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Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Gezen Sinema Tırı' projesi, Elazığ'daki çocuklara sinema deneyimi sunarak 12-23 Mayıs tarihleri arasında 2 binden fazla çocuğun beyaz perdeyle buluşmasını sağladı. Mobil sinema salonu olarak tasarlanan tır, çocuklara 'Rafadan Tayfa' filmi izletirken, eğlenceli ve kültürel aktiviteler de sunuyor.

Elazığ'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Gezen Sinema Tırı" ile 2 bini aşkın çocuk sinema keyfi yaşadı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından sinemaya erişimin kısıtlı olduğu bölgelerdeki çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamda Gezen Sinema Tırı, Elazığ'ın ilçelerinde çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

Elazığ Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, 12-23 Mayıs'ta gerçekleştirilen program çerçevesinde bugüne kadar Baskil, Keban, Ağın, Sivrice, Maden ve Arıcak ilçelerinde 2 bini aşkın çocuk sinema gösterimlerine katıldı.

Mobil sinema salonu şeklinde tasarlanan tırda çocuklar, "Rafadan Tayfa" filmini izleme imkanı buldu.

Etkinlik sırasında çocuklar şarkılar söyleyip doyasıya eğlenirken, ücretsiz sunulan seanslarla kültürel bir atmosferde sinema deneyimi yaşadı.

Sinemayla ilk kez tanışma heyecanını yaşayan çocuklar, hem eğlenceli hem de eğitici içeriklerle sanat dolu bir gün geçirdi.

Elazığ'daki tüm ilçeleri ziyaret etmesi hedeflenen Gezen Sinema Tırı, çocukları sinemanın büyülü dünyasıyla buluşturuyor.

Gezen Sinema Tırı yolculuğuna 21 Mayıs'ta Palu, 22 Mayıs'ta Kovancılar, 23 Mayıs'ta Karakoçan ilçelerinde devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu anlamlı projesi, Anadolu'nun dört bir yanında olduğu gibi Elazığ'da da kültür ve sanat sevgisinin yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sunuyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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