Elazığ'da geçen yıl hayatını kaybeden gazeteci Arif Çakmak anıldı

Elazığ'da hayatını kaybeden gazeteci Arif Çakmak için Keban ilçesinde anma programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve Çakmak'ın hayatı anlatıldı.

Keban Kaymakamlığınca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, burada yaptığı konuşmada, Çakmak'ın geçen yıl hayatını kaybettiğini anımsattı.

Çakmak'ın dürüstlüğü, çalışkanlığı ve insanlığıyla unutulmayacak bir iz bıraktığını belirten Emre, şöyle dedi:

"Arif Çakmak, toplumun her kesimi tarafından sevilen ve sayılan bir insan oldu. İçinde yetiştiği toplumun sorunlarına olan duyarlılığı ve bu sorunların giderilmesine yönelik çözümleri ile gerçek bir vatanseverdi. Hayatı boyunca gazeteciliği yalnızca bir meslek olarak değil, topluma karşı bir sorumluluk, hakikate karşı bir vicdan görevi olarak gördü. Çakmak, Elazığ'ın sesi olmuş, halkın sorunlarını dile getirmiş ve basın camiasında saygın bir yer edinmiştir."

Çakmak'ın hayatının yansıtıldığı video gösteriminin yapıldığı programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre tarafından Çakmak'ın babası Mehmet Çakmak'a portresini hediye etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
