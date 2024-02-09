Elazığ'da Fizyoterapi Teknikerini Öldüren Uzman Çavuş Tutuklandı
Elazığ'da 1 ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri Burcu Coşkun'u çalıştığı hastanenin önünde tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş M.C., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Elazığ'da 1 ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri Burcu Coşkun'u (32) çalıştığı hastanenin önünde tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş M.C., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Tamer ÖREN- Nursel ŞENGEZER/ ELAZIĞ,