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Elazığ'da Fizyoterapi Teknikerini Öldüren Uzman Çavuş Tutuklandı

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Elazığ'da 1 ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri Burcu Coşkun'u çalıştığı hastanenin önünde tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş M.C., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TUTUKLANDI

Elazığ'da 1 ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri Burcu Coşkun'u (32) çalıştığı hastanenin önünde tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş M.C., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tamer ÖREN- Nursel ŞENGEZER/ ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Burcu Coşkun Elazığ Tutuklama Adliye Cinayet Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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