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Elazığ'da Fizyoterapi Teknikeri Tabanca İle Öldürüldü

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Elazığ'da fizyoterapi teknikeri Burcu Demir, 1 ay önce nikahının kıyıldığı uzman çavuş O.D. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından şüpheli kaçarken, polis çalışma başlattı.

ELAZIĞ'da fizyoterapi teknikeri Burcu Demir (32), 1 ay önce nikahının kıyıldığı uzman çavuş O.D. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Fizyoterapi teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir, 1 ay önce evlendiği uzman çavuş O.D. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.D., belinden çıkardığı tabanca ile Burcu Demir'e ateş etti. Başından ve göğsünden vurulan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli aracı ile kaçtı. Burcu Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlatıldı. Çiftin 1 ay önce resmi nikahlarının kıyıldığı ancak düğünlerinin yapılmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Bulvarı Olay Güvenlik Cinayet Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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