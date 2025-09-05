Elazığ'da Filistin'e Destek İçin Basın Açıklaması Yapıldı

Elazığ'da Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

El-Aksa Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda vatandaşlar, İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu ile dayanışma için bir araya geldi.

El-Aksa Platformu dönem sözcüsü Osman Gür, yaptığı açıklamada, Gazze'de 2 yıldır yaşanan durumun tahammül sınırlarını çoktan geride bıraktığını söyledi.

Gazze'de açıkça soykırım yaşanırken sivil halkın abluka ile açlığa mahkum edildiğini ifade eden Gür, "İnsanlar savaş yöntemi olarak açlığa maruz bırakılıyor. Bu vahşet ABD'nin koşulsuz desteğiyle sürerken her geçen gün ölümler kitlesel hale geliyor. Tüm dünyanın gözü önünde devam eden soykırıma karşı hem uluslararası mekanizmalar hem de bölgesel güçler sessiz kalmaya devam ediyor. Şayet bu sessizlik kısa bir müddet daha devam edecek olursa tarihte eşine rastlanmamış toplu ölümler gerçekleşecektir." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar Filistinliler için dua etti.