Elazığ'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.
Güneyköy köyünde bulunan bir eve, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.
Saldırıda evde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk