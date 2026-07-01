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Elazığ'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Güneyköy köyünde bulunan bir eve, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda evde bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk
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