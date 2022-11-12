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Elazığ'da eve giren 1 metrelik yılan paniğe neden oldu, ailenin yardımına itfaiye ekipleri yetişti

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- Elazığ'da eve giren 1 metrelik yılan paniğe neden oldu, ailenin yardımına itfaiye ekipleri yetişti Elazığ'da bir eve giren yılan, aile sakinlerini paniğe sürükledi.

- Elazığ'da eve giren 1 metrelik yılan paniğe neden oldu, ailenin yardımına itfaiye ekipleri yetişti

ELAZIĞ - Elazığ'da bir eve giren yılan, aile sakinlerini paniğe sürükledi. Yılan, itfaiye ekiplerinin yardımı ile evden çıkarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Hankendi köyünde bir eve yılan girdi. Yılanı gören ev sahipleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, eve giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı. Yılan, ekipler tarafından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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