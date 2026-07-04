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Elazığ'da asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

Elazığ'da asayiş ve trafik uygulaması yapıldı
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Elazığ'da emniyet ekipleri, İl Emniyet Müdürü Adnan Ünsal'ın katılımıyla kent genelinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Durdurulan araçlarda arama yapılırken, sürücülerin evrakları ve şüpheli kişilerin kimlik kontrolleri ile üst aramaları yapıldı.

Elazığ'da emniyet ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki farklı noktalarda denetim alanları oluşturdu.

İl Emniyet Müdürü Adnan Ünsal'ın da katılımıyla Nailbey Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada ekipler, durdurdukları araçlarda arama yaptı, sürücülerin evraklarını kontrol etti.

Ekipler ayrıca şüpheli kişilerin genel bilgi taraması ile kimlik kontrollerini ve üst aramalarını yaptı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk
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