Haberler

'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 70 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye 70 bin 346 lira para cezası kesildi ve motosikleti trafikten men edildi.

ELAZIĞ'da 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye 70 bin 346 lira para cezası uygulanırken, motosiklet trafikten men edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Abartılı egzozla seyir halinde olan M.C.K. idaresindeki 23 AFK 363 plakalı motosiklet, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekiplerin takibi sonucu sürücü, havalimanı kavşağında yakalandı. Yapılan işlemlerde sürücüye 10 farklı maddeden toplam 70 bin 346 lira idari para cezası uygulanırken, motosiklet çekici yardımıyla bağlanarak otoparka götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Ünlü futbolcunun Noel paylaşımı takipçilerini kızdırdı

Ünlü futbolcunun paylaştığı bu fotoğraf takipçilerini kızdırdı
Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu