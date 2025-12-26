'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 70 bin lira ceza

ELAZIĞ'da 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye 70 bin 346 lira para cezası uygulanırken, motosiklet trafikten men edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Abartılı egzozla seyir halinde olan M.C.K. idaresindeki 23 AFK 363 plakalı motosiklet, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekiplerin takibi sonucu sürücü, havalimanı kavşağında yakalandı. Yapılan işlemlerde sürücüye 10 farklı maddeden toplam 70 bin 346 lira idari para cezası uygulanırken, motosiklet çekici yardımıyla bağlanarak otoparka götürüldü.