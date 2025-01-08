Elazığ'da Dünyanın İlk Kahve Fincanı Müzesi 7 Bini Aştı

Elazığ'da, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Kahve Fincanı Müzesi'nde sergilenen parçaların sayısı 7 bini aştı.

Kahve Fincanı Müzesi, valilik ve belediyenin desteğiyle Elazığ Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği (ETUDER) tarafından Harput Mahallesi'nde açılışının yapıldığı 29 Ekim 2023'ten bu yana ziyaretçi ağırlıyor.

Fincan sayısının sürekli arttığı müzeyi gezenler, tarihi eser niteliği taşıyanlar ile ülkenin farklı bölgelerinden getirilen fincanları görme ve hatıraları yad etme imkanı buluyor.

Müzede, 17 Kasım 1937'de Elazığ'ı ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk'ün kahve içtiği fincanın da olduğu 7 bini aşkın parça meraklıları için sergileniyor.

"İnsanlardan çok güzel tepkiler alıyoruz"

ETUDER Başkanı Ahmet Bulut, AA muhabirine, önceki yıl açtıkları müzeye beklediklerinden daha fazla fincan bağışı yapıldığını söyledi.

Müzede 7 binin üzerinde fincan bulunduğunu, fincanların da müzeyi gezenlerin sayısının da her geçen gün yükseldiğini kaydeden Bulut, "Okullarla yaptığımız protokollerle öğrencilerimizi de ağırlıyoruz. Her geçen gün müzemize ilgi artıyor." dedi.

Müzenin tanıtımının iyi yapıldığını ve ilgi çektiğini aktaran Bulut, farklı illerden çok güzel fincanlar geldiğini anlattı.

Bulut, şöyle konuştu:

"Tarih oluşmaya başladı. Yapacağımız çalışma kapsamında önümüzdeki günlerde müzedeki fincanlar sınıflandırılacak. Yapım yıllarına ve şekillerine göre sınıflandırıldıktan sonra tekrar bir dizim yapılacak. Guinness Rekorlar Kitabı'na girme çalışmamız devam ediyor. Gireceğimiz sayıyla dönüşünün olmamasını hedefliyoruz. Zaten dünyada tek müzeyiz. Güzel şeyler yaşamaya başladık. İnsanlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Gezmek ve görmek istediklerini, müzeye hayran kaldıklarını ifade ediyorlar."

Müzenin kısa sürede ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu dile getiren Bulut, açılışından bugüne kadar müzeyi gezenlerin sayısının 450 bini bulmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spesifik ve dünyada benzeri olmayan bir müzeyiz. İnsanlar bu kadar fincanı hayatlarında bir arada görmemişlerdir. Bu nedenle de çok büyük ilgi çekiyor. Ziyaretçiler, görmedikleri, akıllarına bile gelmeyecek fincanların olduğunu görünce mutlu oluyorlar. Kentte Kültür ve Turizm Bakanlığından özel belgeli tek müzeyiz. Tur kapsamında ziyarete gelenler oluyor. İl dışından gelenler böyle bir müzeyle karşılaşmadıklarını söylüyor."

"Çok orijinal ve güzel bir müze"

Malatya'dan Elazığ'a gelen Saltuk Buğra Kaya, ailesiyle müzeyi gezmeye geldiklerini söyledi.

Müzeyi çok anlamlı bulduklarını aktaran Kaya, "Çok orijinal ve güzel bir müze. Ziyaret edenler fincan getiriyor ve isimleriyle birlikte o fincan sergileniyor. Çok anlamlı bir çalışma. Herkesin de müzeye katkısı oluyor. Böylece şehrin kültürü de gelişiyor." diye konuştu.

Mersin'den gelen Kenan Gürkan da müzenin ilginç olduğunu belirterek, ilk defa böyle bir müze gezdiğini kaydetti.

Ziyaretçilerden Emine Aydın da müzeyi çok beğendiğini dile getirerek, "Farklı dönemlerden getirilen fincanları görüyoruz. Oldukça etkileyici. Ortam da güzel, insana huzur veriyor." dedi.