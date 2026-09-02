Elazığ'da Düğün Konvoyunda Havai Fişek Atan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Elazığ'da düğün konvoyunda havai fişek attıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, 30 Ağustos'ta saat 21.55 sıralarında Sarayatik Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun otoparkında ve devamında Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyreden düğün konvoyundan havai fişek atıldığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu araçlardan havai fişek attıkları tespit edilen 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adli makamlara sevk edilen 4 şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Düğün salonu otoparkında havai fişek atan düğün sahibi, düğün salonu mesul müdürü, araçtan havai fişek atan 4 şahsa ve ayrıca havai fişekleri satın aldıkları iş yerine Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında 'Emre Aykırı Davranış' suçundan toplam 25 bin 935 lira idari para cezası uygulanmıştır. Bahse konu havai fişeğin atıldığı düğün konvoyunda bulunan 10 araca da Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-N-1 maddesi kapsamında toplam 900 bin lira idari para cezası tatbik edilmiştir."

Kaynak: AA