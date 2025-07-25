Elazığ'da Dolu Yağışı Etkili Oldu

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyünde dolu yağışı meydana geldi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, dolu kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyünde dolu yağışı etkili oldu.

Kent genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar etkisini sürdürürken, Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyünde dolu yağışı etkili oldu. Kısa sürede çevreyi beyaza bürüyen dolu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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