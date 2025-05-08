Elazığ'da Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Elazığ'da aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, sokaklarda su birikintileri oluşmasına sebep oldu ve vatandaşları zor durumda bıraktı.
Elazığ'da dolu ve sağanak yağış etkili oldu
ELAZIĞ - Elazığ'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre etkisini gösteren yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Elazığ'da dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran ve misket büyüklüğünde yağan dolu ve sağanak sonrası sokaklarda su birikintisi oluştu. Dolu yağışı vatandaşları zor durumda bıraktı.