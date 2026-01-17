Haberler

Elazığ'da doğal gazdan zehirlenme şüphesiyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'daki bir apartman dairesinde yaşayan 8 kişi, baş dönmesi ve bulantı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Doğal gazdan zehirlendikleri değerlendirilen bireyler için acil sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Ataşehir Mahallesi Dervişler Sokak'ta bir apartman dairesinde yaşayan aile bireyleri baş dönmesi ve bulantı şikayeti üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbarın ardından adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde yaşayan 8 kişi, sağlık ekiplerince doğal gazdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Binada, doğal gaz firması ekiplerince inceleme yapıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
