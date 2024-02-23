Elazığ'da dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında kavşak, cami önleri ve caddelerde bulunan 10 dilenci yakalanarak, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilenciler hakkında yasal işlem yapıldı.
Elazığ'da dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında kavşak, cami önleri ve caddelerde bulunan 10 dilenci yakalanarak, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.
Dilenciler hakkında yasal işlem yapıldı.