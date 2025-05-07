Elazığ'da dev etçil örümcek paniği

ELAZIĞ - Elazığ'da türüne göre devasa büyüklükte olan etçil örümcek görüntülendi. Vatandaşlar kaba aldıkları hayvanı ne yapacaklarını şaşırdı.

Elazığ merkezde bulunan tarihi Kapalı Çarşı civarında vatandaşlar siyah bir cisim ile karşılaştı. Yaklaştıklarında hareket eden nesnenin ortalamanın çok üzerinde bir büyüklüğe sahip örümcek olduğunu gördü. Plastik bir kap alan vatandaşlar hayvanı içine bırakıp korumaya aldı.

Uzmanlar, hayvanın türünün etçil örümcek olduğunu belirterek nadir rastlanan büyüklükte olduğunu kaydetti.