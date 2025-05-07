Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
AK Partili Gökçek'ten '45 milyon bardak' iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Gökçek'ten çok konuşulacak "bardak" iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Elazığ'da Dev Etçil Örümcek Paniği

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da tarihi Kapalı Çarşı civarında devasa büyüklükte bir etçil örümcek görüntülendi. Vatandaşlar, örümceği plastik bir kapla koruma altına aldı.

Elazığ'da dev etçil örümcek paniği

ELAZIĞ - Elazığ'da türüne göre devasa büyüklükte olan etçil örümcek görüntülendi. Vatandaşlar kaba aldıkları hayvanı ne yapacaklarını şaşırdı.

Elazığ merkezde bulunan tarihi Kapalı Çarşı civarında vatandaşlar siyah bir cisim ile karşılaştı. Yaklaştıklarında hareket eden nesnenin ortalamanın çok üzerinde bir büyüklüğe sahip örümcek olduğunu gördü. Plastik bir kap alan vatandaşlar hayvanı içine bırakıp korumaya aldı.

Uzmanlar, hayvanın türünün etçil örümcek olduğunu belirterek nadir rastlanan büyüklükte olduğunu kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİN KILIÇ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatikan'da papalık yarışı! Dış dünya ile iletişim kesildi, sonuçlar dumanla ilan edilecek

Papalık seçimi başladı! Sonuçlar dumanla ilan edilecek
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'a sert sözler: Derhal istifa et

Bir açıklama daha! Ali Koç için zehir zemberek sözler
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.