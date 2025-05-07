Elazığ'da Dev Etçil Örümcek Paniği
Elazığ'da tarihi Kapalı Çarşı civarında devasa büyüklükte bir etçil örümcek görüntülendi. Vatandaşlar, örümceği plastik bir kapla koruma altına aldı.
Elazığ'da dev etçil örümcek paniği
ELAZIĞ - Elazığ'da türüne göre devasa büyüklükte olan etçil örümcek görüntülendi. Vatandaşlar kaba aldıkları hayvanı ne yapacaklarını şaşırdı.
Elazığ merkezde bulunan tarihi Kapalı Çarşı civarında vatandaşlar siyah bir cisim ile karşılaştı. Yaklaştıklarında hareket eden nesnenin ortalamanın çok üzerinde bir büyüklüğe sahip örümcek olduğunu gördü. Plastik bir kap alan vatandaşlar hayvanı içine bırakıp korumaya aldı.
Uzmanlar, hayvanın türünün etçil örümcek olduğunu belirterek nadir rastlanan büyüklükte olduğunu kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİN KILIÇ - Güncel