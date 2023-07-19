Elazığ'da depremzedelerin boşalttığı binada çıkan yangın söndürüldü

ELAZIĞ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kırklar Mahallesi Elçibey Sokak'ta meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan 5 katlı binanın çatısında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.