Elazığ'da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına Hacı Veysel Demirci Camisi'nde mevlit okutuldu. Programa vali, emniyet müdürü ve vatandaşlar katıldı.
Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.
Hicret Mahallesi'ndeki Hacı Veysel Demirci Camisi'nde akşam namazından sonra düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Mevlit okunmasıyla devam eden programda, İl Müftüsü Yusuf Bingöl, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.
Mevlide katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Programa, Vali Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel