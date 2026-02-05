Haberler

Elazığ'da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Elazığ'da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına Hacı Veysel Demirci Camisi'nde mevlit okutuldu. Programa vali, emniyet müdürü ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Hicret Mahallesi'ndeki Hacı Veysel Demirci Camisi'nde akşam namazından sonra düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit okunmasıyla devam eden programda, İl Müftüsü Yusuf Bingöl, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Mevlide katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, Vali Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Sadece 31 günde 2 milyar dolarlık harcama yaptılar
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir

Beştepe'den "umut hakkı" açıklaması! "Öcalan" detayı dikkat çekti
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Sadece 31 günde 2 milyar dolarlık harcama yaptılar
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak

Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Islanmamak için elinden geleni yaptı, sonrası fena

Islanmamak için elinden geleni yaptı, sonrası fena