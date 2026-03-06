Haberler

Elazığ'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Elazığ'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi
Güncelleme:
Elazığ'da açılışı yapılan eğitim parkurunda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Elazığ'da açılışı yapılan eğitim parkurunda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü kampüsünde oluşturulan eğitim parkurunun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından AFAD koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği Elazığ merkezde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ihbarı yapıldı.

Tatbikatta, 112 Acil Çağrı Merkezine Rüstempaşa Mahallesi'nde bir binanın çöktüğü ve yaralıların bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

AFAD ekiplerinin aktif karbonlu koruyucu kıyafetlerle bina içinde zehirli gaz ve radyoaktif sızıntı kontrolü yaptığı tatbikatta, ekipler, enkazdan çıkardıkları yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.

Vali Numan Hatipoğlu, burada yaptığı açıklamada, toplumda deprem bilincinin artırılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

2020 ve 2023 yıllarında yaşanan depremlerin ardından kentte önemli bir dönüşüm süreci başlatıldığını ifade eden Hatipoğlu, "2020 depreminden sonra Elazığ'da gerçekleştirilen dönüşümle birlikte kentteki bina stokunun büyük bir kısmı yenilenmiş durumdadır. Ancak bu durum, hazırlıklarımızı sürekli sürdürmemiz ve depreme dirençli kentler oluşturmamız gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan çalışmaların büyük bir seferberliğe dönüştüğünü vurgulayan Hatipoğlu, afetlere karşı hazırlık çalışmalarının kurumlar ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle sürdürüldüğünü kaydetti.

Her bireyin deprem konusunda bilinçli ve hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu, şunları aktardı:

"Ne kadar hazırlıklı olursak olalım, Allah korusun yıkıcı bir depremde arama kurtarma ekiplerimizin her yere aynı anda ulaşması mümkün olmayabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın da deprem konusunda bilinçli ve hazırlıklı olması büyük önem taşıyor. Şu anda 260'ın üzerinde arama kurtarma gönüllü birliğimiz bulunmaktadır. Bunun dışında Kara Kuvvetleri, jandarma ve emniyet teşkilatımıza bağlı, gerektiğinde arama kurtarma birimi olarak görev yapabilecek pek çok unsurumuz da hazır beklemektedir."

Depreme hazırlık kapsamında özellikle ilkokuldan itibaren verilen eğitimlerin büyük önem taşıdığını dile getiren Hatipoğlu, okulların tahliyesi ve deprem anında yapılması gerekenlere yönelik eğitimlerin sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk
