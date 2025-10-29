Haberler

Elazığ'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Sivrice ilçesinde düzenlenen törenle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Törende saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Yusuf Akın'ın Cumhuriyet'in anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

Törene, Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Ahmet Day, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Bilen, kamu kurumlarının yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA / Fevzi Dağ - Güncel
