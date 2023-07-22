Elazığ'da Çıplak Vatandaş Görüntülendi
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Elazığ'da sabah saatlerinde bir kişi elinde poşetle çıplak yürürken görüntülendi. O anlar akıllara Şener Şen'in başrolde oynadığı 'Çıplak Vatandaş' filmini getirdi. Akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen şahıs, bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Elazığ'da elinde poşetle çıplak bir halde yürüyen kişi 'Çıplak Vatandaş' filmini akıllara getirdi.
Elazığ'da sabah saatlerinde bir kişi elinde poşetle çıplak yürürken görüntülendi. O anlar akıllara Şener Şen'in başrolde oynadığı 'Çıplak Vatandaş' filmini getirdi. Akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen şahıs, bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel