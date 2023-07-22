Elazığ'da Çıplak Vatandaş Görüntülendi

Elazığ'da sabah saatlerinde bir kişi elinde poşetle çıplak yürürken görüntülendi. O anlar akıllara Şener Şen'in başrolde oynadığı 'Çıplak Vatandaş' filmini getirdi. Akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen şahıs, bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.