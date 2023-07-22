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Elazığ'da Çıplak Vatandaş Görüntülendi

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Elazığ'da sabah saatlerinde bir kişi elinde poşetle çıplak yürürken görüntülendi. O anlar akıllara Şener Şen'in başrolde oynadığı 'Çıplak Vatandaş' filmini getirdi. Akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen şahıs, bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Elazığ'da elinde poşetle çıplak bir halde yürüyen kişi 'Çıplak Vatandaş' filmini akıllara getirdi.

Elazığ'da sabah saatlerinde bir kişi elinde poşetle çıplak yürürken görüntülendi. O anlar akıllara Şener Şen'in başrolde oynadığı 'Çıplak Vatandaş' filmini getirdi. Akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen şahıs, bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şener Şen Elazığ Güncel Haberler

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