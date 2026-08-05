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Elazığ'da mangal ateşi yangını: çadır ve motosikletler kül oldu

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Elazığ'da mangal ateşinden sıçrayan kıvılcımların tutuşturduğu kuru otlarla çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle köye sıçramadan söndürüldü. Yangında çadır, baraka ve iki motosiklet kullanılamaz hale geldi; ağaçlar zarar gördü. Muhtar, yangın riskine karşı vatandaşları uyardı.

??? Elazığ'da çıkan yangında çadır, baraka ve iki motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Yukarıdemirtaş köyü yakınlarında, iddiaya göre yakılan mangal ateşinden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek köye doğru ilerlemesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, köydeki vatandaşların yardımı ve ekiplerin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında, içerisinde çeşitli malzemelerin bulunduğu çadır ve baraka ile iki motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Köyün çevresindeki bazı ağaçlar da zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Köy muhtarı Uğur Sade, AA muhabirine, yangın riski bulunan alanlarda mangal ateşi yakılmaması uyarısında bulundu.

Sade, "İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın köydeki evlere sıçramadan çok şükür söndürüldü. Daha kötüsü de olabilirdi. Yangın riskine karşı herkes duyarlı olsun." dedi.

Kaynak: AA
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