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Elazığ'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Elazığ'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
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Elazığ Yurtbaşı beldesi yolunda iki grup arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Jandarma şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yurtbaşı beldesi yolunda iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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