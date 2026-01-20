Elazığ'da yolu çığdan kapanan yol açıldı
Elazığ'ın Palu ilçesindeki Tirnik Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle kapanan yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yeniden trafiğe açıldı.
Palu ilçesine bağlı Tarhana köyü sınırlarında bulunan Tirnik Geçidi'nde çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoğun kar kütlesi nedeniyle kapanan yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Uzun süren müdahalenin ardından biriken kar temizlenerek, geçit yeniden ulaşıma açıldı.
HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA /ELAZIĞ,