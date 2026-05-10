Elazığ'da Borç Meselesi Nedeniyle Kavga: 16 Yaşındaki Genç Bıçaklanarak Öldürüldü

Elazığ'ın Yıldızbağları Mahallesi'nde, 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl, borç meselesi nedeniyle tartıştığı E.A.B. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında E.A.B. gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana geldi. Doruk Efe Bingöl ile E.A.B. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.A.B., yanında bulunan bıçakla Doruk Efe Bingöl'ü yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bingöl, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bingöl'ün cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Olayın ardından E.A.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,(DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
