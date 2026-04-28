Elazığ'da bir evin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir evin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karakoçan köyünde A.Y'ye ait evin bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle evin bodrum katında hasar oluştu.