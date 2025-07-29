Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 1'i Ağır 3 Yaralı

Elazığ'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Abdullah Paşa Mahallesi 252. Sokak'ta iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 1'i ağır 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.