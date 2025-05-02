Elazığ'da Belediye Otobüsü Seyir Halindeyken Yandı

ELAZIĞ'da belediyeye ait yolcu otobüsü, seyir halindeyken alev alarak yandu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Güney Çevre yolunda meydana geldi. Elazığ Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Dumanlar yükseldiğini fark eden şoför, aracı sağa çekerek yolcuları tahliye edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,