Elazığ'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Elazığ'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin çoğaldığı zamanlar olduğunu belirten Hatipoğlu, programa katılanların bayramını kutladı.

Hatipoğlu, dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm gören Müslümanların, özellikle Filistin'de, Gazze'de yaşayanların en kısa zamanda huzura kavuşmalarını diledi.

Programa, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.